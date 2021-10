Rektör Can: ‘Türkiye ve dünya çapında başarılı hocalara sahibiz’

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesine yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik oryantasyon eğitimi programı Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Galip Bakır, akademik ve idari personel ile yeni kayıt yaptıran öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, üniversitemizin genel durumuna ilişkin verileri katılımcılarla paylaştı.

KSÜ’nün 7 farklı yerleşkede 1500’ü akademik olmak üzere yaklaşık 3 bin 500 personelle 35 bin öğrenciye eğitim-öğretim olanağı sunduğunu ifade eden Rektör Can, “Üniversitemiz nicelik ve nitelik olarak iyi bir noktada. Bütün akademik birimlerimizde önemli bilimsel araştırmalara ve projelere imza atılıyor. KSÜ olarak şehir, bölge ve ülke meselelerini kendi meselemiz olarak görüyor, akademik çalışmalarımıza bu anlayışla yön veriyoruz. Şehrimizin ve bölgenin öncelikli sorunlarını akademik proje ve tez konusu olarak çalışan akademisyenlerimize senato kararıyla ilave destekler sağlıyoruz. Şehirdeki paydaş kurum ve kuruluşlarla etkili ve verimli işbirlikleri yürütüyoruz.” dedi. Şehrin önde gelen sektörleri olan kuyumculuk, metal mutfak eşyası, ceviz ve biber üretimi gibi alanlarda üniversite olarak özel projeler ortaya koyduklarını hatırlatan Rektör Can, edebiyat şehri Kahramanmaraş’a yakışır şekilde üniversitemiz bünyesinde bulunan Edebiyat Bölümünü güçlendirerek müstakil yüksek lisans ve doktora programı açtıklarını söyledi. Ziraat Fakültelerinin ülke tarım ve hayvancılığı için önemine değinen Rektör Can, KSÜ Ziraat Fakültesinin Türkiye ve dünya çapında başarıya sahip hocalara sahip olduğunu vurguladı.