Rektör Can, Uluslararası Öğrencilerle bir araya geldi

Yardımcıları Prof. Dr. Kadir Saltalı ve Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Genel Sekreter Doç. Dr. Fatih Tiyek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan, Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Doç. Dr. Yakup Poyraz, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Enver Orhan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hasan Bilgekağan, Dış İlişkiler Şube Müdürü Özlem Nalbantbaşı’nın da hazır bulunduğu Rektörlük binası bahçesinde açık havada gerçekleştirilen toplantıya 15 farklı ülkeden uluslararası statüde öğrenci katıldı.

Uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları sorunları, memnuniyet ve beklentilerini dinleyen Rektör Can, 2021-2022 Akademik Yılında yüz yüze eğitimde öğrencilerle buluşmayı hedeflediklerini bunun için fiziki altyapı, teknolojik altyapı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için gereken ortamı hazırladıklarını söyledi. Üniversitede 54 ülkeden 2 bin 500 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Can, “Sizler bize ailelerinizin emanetisiniz. Sizlerin en iyi şekilde yetişerek ülkelerinize ve insanlığa hizmet etmeniz en büyük hedefimiz. Buradan edindiğiniz akademik, sosyal, kültürel becerilerle ülkenizin kalkınmasına katkı sağlayacaksınız. KSÜ ailesinin fertleri olarak Türkiye’nin kültür elçileri olarak bizi temsil edeceksiniz.” diye konuştu. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler içerisinde yer almanın en az akademik başarı kadar önemli olduğunun altını çizen Rektör Can, etkinliklerde görev alan öğrencilerin özgüven, liderlik ve girişimcilik becerilerinin olumlu yönde geliştiğini söyledi. Toplantıda uluslararası öğrencilerde talep, memnuniyet ve beklentilerini Rektör Can’a ilettiler.