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Rektör Can ve KSÜ Üst Yönetimi Basın Mensupları ile İftar Programında Bir Araya Geldi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kahramanmaraş’ta görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcileri ile iftar yemeği programında bir araya geldi.

KAHRAMANMARAŞ 23.04.2022, 16:22
Rektör Can ve KSÜ Üst Yönetimi Basın Mensupları ile İftar Programında Bir Araya Geldi

KSÜ Avşar Yerleşkesi Merkezi Kafeteryada gerçekleşen iftar programına Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Pak, Prof. Dr. Kadir Saltalı, Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Genel Sekreter Doç. Dr. Fatih Tiyek, ilgili daire başkanları ve şube müdürleri ile Kahramanmaraş’ta görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcileri katıldı.

İftar yemeği sonrasında basın mensuplarına hitap eden üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, konuşmasına Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonlarında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök’ü ve bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anarak konuşmasına başladı.

Toplumun doğru bilgiye ulaşmasında çok zor ve önemli bir görev üstlenen basın mensuplarına davetlerine icabet etme nezaketi gösterdikleri için teşekkür eden Rektör Can, 30. kuruluş yılını kutlayan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin mevcut durumuna ilişkin bilgiler verdi.

20-21 Nisan tarihleri arasında Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin detayları basın mensuplarıyla paylaşan Rektör Can, ziyaret kapsamında üniversitenin meselelerinin çözümü hususunda verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

KSÜ’yü hak ettiği daha ileri noktalara taşımak için göreve geldikleri ilk günden itibaren bütün paydaşlarla yakın ve etkili işbirlikleri yürüttüklerini belirten Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, “KSÜ bu şehrin ortak değeridir. Bu şehrin üniversitesinin başarısı hepimizin ortak başarısıdır. 30 yılı geride bırakan üniversitemizin eğitim, bilim ve teknolojide sürdürülebilir bir başarı elde etmesi için şehrin kurumlarının, sektörlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve basınının hep birlikte çalışmasına ihtiyaç var.” şeklinde konuştu.

KSÜ’de yürütülen çalışmaların kamuoyuna aktarılmasında verdikleri destekler için basın mensuplarına teşekkür eden Rektör Can, basın mensuplarının üniversiteye ilişkin görüş ve önerilerini dileyerek, yönelttikleri soruları yanıtladı.

#KSÜ #basın #Prof. Dr. Niyazi Can #Kahramanmaraş
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