Rektör Can, yabancı uyruklu öğrencilerle bir araya geldi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, KSÜ’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerle bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 24.02.2022, 15:33
Gerçekleştirilen toplantıda KSÜ öğrenci işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Pak, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Enver Orhan ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Özlem Nalbantbaşı da hazır bulundu.
Yabancı uyruklu öğrencilerin pandemi sürecinde karşılaştıkları sorunları dinleyen ve uzaktan eğitim sistemine ilişkin sorularını cevaplandıran Rektör Can, memnuniyet ve beklentilerini dinledi.
KSÜ’de 54 ülkeden 2 bin 700’ü aşkın yabancı uyruklu misafir öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Can, üniversite genelinde herhangi bir ayrım yapılmaksızın bütün öğrenciler için sosyal ve bilimsel faaliyetler düzenlendiğine dikkat çekti.
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