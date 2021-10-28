Rektör Can’dan Kahraman’a “hayırlı olsun” ziyareti!

Ziyarette yeni görevi dolayısıyla İl Müdürü Yusuf Kahraman’ı tebrik eden Rektör Can, eğitim camiası, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kendilerinin de uzun yıllar Milli Eğitim camiasında öğretmenlik ve idarecilik yaptığını ve akademik kariyerini de eğitim yönetimi üzerine sürdürdüğünü hatırlatan Rektör Can, eğitim ve öğretim kurumlarından gelen her türlü destek talebine, ortak proje çalışmalarına ve işbirliğine açık olduklarını ifade etti.

Üniversitelerle Milli Eğitim camiasının sürekli iletişim ve paylaşım içinde olmasını çok önemsediklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da nazik ziyareti için Rektör Can’a teşekkürlerini iletti.