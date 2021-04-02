Rektör Can’ın ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ Mesajı

2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyada otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizmden kaynaklanan sorunlara çözümler bulmak amacıyla, Nisan ayının ‘Otizm Farkındalık Ayı’, 2 Nisan’ın ise ’Dünya Otizm Farkındalık Günü’ olarak ilan edildiğini belirten Rektör Can, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılık olan otizm spektrum bozukluğunun erken tanısının bireylerin yaşamına önemli katkılar sağladığını söyledi.

Devletimizin otizmli çocuklarımızın daha iyi şartlara kavuşabilmesi için tüm imkânlarını seferber ettiğini belirten Rektör Can, “Bütün bireylerin, yaşadığı dünyayı tanımasında ve anlamlandırmasında çok önemli bir yere sahip olan eğitim, otizmli çocuklarımız için aynı zamanda bir tedavi yöntemi olarak kullanılmakta ve bu yönüyle otizmli bireylerin yaşam kalitelerinin arttırılmasında büyük önem arz etmektedir. Bu açıdan erken teşhisle birlikte verilecek özel eğitim, otizmli çocuklarımızı toplumsal hayata kazandıracaktır.” ifadelerini kullandı.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nün otizme dair toplumsal farkındalığın ve duyarlılığın artırmasını vesile olması temenni eden Rektör Can, “Otizmli çocuklarımıza, otizmli yetişkinlere ve ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum.” dedi.