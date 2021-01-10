Rektör Özgül: ''Basın, demokratik bir toplum düzeninin en önemli unsurlarındandır''

Gazeteciliğin, yüksek sorumluluk gerektiren saygın meslek dallarından biri olduğunu belirten Rektör Özgül, mesajında şu düşüncelere yer verdi:

“Demokratik ve şeffaf bir toplum düzeninin ayrılmaz parçalarından birisi de basındır. Kamuoyunun aydınlatılması, halkımızın doğru haberlere ulaşması ancak gazetecilerimizin fedakârca çalışmaları sayesinde mümkün olabilmektedir.

Son yıllarda iletişim kanallarının yaygınlaşması, pek çok bilginin anlık süreler içerisinde dünyanın farklı uçlarına erişmesi düşünüldüğünde, basın çalışanlarımızın önemi daha da artmıştır. Çünkü doğru ve sağlıklı bilgiye ulaşmak, art niyetli yönlendirmelerden uzak durmak, ancak evrensel değerlere saygılı, basın meslek ilkeleri ile hareket eden gazetecilerimiz sayesinde olabilmektedir. Bu nedenle, böylesine önemli bir görev ifa eden, sorumlulukları daha da artan basın mensuplarımıza şükranlarımı sunmak istiyorum.

Bu vesileyle ülkemizin ve kentimizin gelişimi için özveriyle görev yapan, halkın doğru bilgiye ulaşması için gece-gündüz demeden gayret gösteren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.”