Rektör Özgül: Bayram sağlık ve esenlikler getirsin

Özgül, mesajında şunları dile getirdi: “Kurban Bayramı’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor; sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.

Hepimizin bildiği gibi bayramlar; dargınlıkların barışa döndüğü, yardım ve dayanışma duygularının pekiştiği, millet olarak bizleri kaynaştıran ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan çok özel günlerdir. Dolayısıyla manevi atmosferi ile bizleri kuşatan, kucaklaşmamıza vesile olan ve yüce Allah’ın bizlere armağanı olan bir Kurban Bayramı’nı daha hep birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

İnşallah bu bayramda da dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma hissiyatımızı ön planda tutarak, gönül köprüleri kuracağız ve ihtiyacı olan herkese ulaşmanın gayreti içinde olacağız. Bayramın ulvi değerleri içerisinde birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek, sevgi ve kardeşlik ortak paydasında buluşacağız.

Diğer yandan bayramın mutlu günlerinin hüzne dönüşmesini istemiyoruz. Bu nedenle trafik kurallarına riayet etmemiz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Ayrıca mücadelede önemli mesafe kat ettiğimiz Covid-19 salgınına karşı da rehavete kapılmayalım ve tedbirlerde zaaf göstermeyelim.

Bu duygu ve düşüncelerle, evlerimize mutluluk ve kalplerimize ferahlık getirmesini ümit ettiğim Kurban Bayramı’mızı bir kez daha yürekten kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.