Rektör Özgül’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Demokratik ve şeffaf bir toplum düzeninde basının çok önemli yeri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özgül, sağlıklı bir kamuoyunun da basının doğru ve tarafsız bilgi ulaştırması ile mümkün olabileceğini dile getirdi.
Bu nedenle gazeteciliğin hem sorumluluk hem de fedakarlık gerektiren meslek dallarından biri olduğuna vurgu yapan Özgül, mesajında şunları kaydetti: “Dünyada ve ülkemizde teknolojik alanlarda yaşanan gelişmeler, iletişim ağlarını daha da önemli hale getirmiş, bilginin yayılma hızını anlık sürelere indirmiştir. Bu noktada doğru bilginin insanlara ulaşmasında basın çalışanlarımızın önemi ve sorumlulukları da bir kat daha artmıştır.
Halkımızın gözü kulağı olan, kamuoyu oluşumunda ve toplumun vicdani duygularının şekillenmesinde özveriyle çalışan gazetecilerimiz tüm bu nedenlerle her türlü takdiri hak etmektedir. Hem ülkemizin hem de kentimizin gelişimi için fedakarca çalışan, aynı zamanda kamu kurumları ile vatandaşlar arasında iletişim köprüsü olan tüm basın çalışanlarımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle basınımızın saygın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum.”
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