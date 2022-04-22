Rektör Özgül’ün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gönülden kutluyor, bu bayramı tüm dünya çocuklarına armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, rahmet ve minnetle anıyorum.

23 Nisan 1920, tarihimizin kırılma noktalarından birini oluşturmaktadır. Millet olarak, en karanlık günleri yaşadığımız bir süreçte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Büyük Millet Meclisi açılmış; aziz milletimiz, bağımsızlık yolunda iradesini ortaya koymuştur. Milletimizin kalbi olan Büyük Millet Meclisi, türlü yokluklar içerisinde, Türk Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlandığı güne kadar fedakarca görev yapmıştır.

Bağımsızlık yolunda verdiği kararlı mücadele ile “Gazi Meclis” unvanını alan Büyük Millet Meclisi, ardından cumhuriyetimizin kurulduğu yer, millet iradesinin de yegane tecelligahı olmuştur. Büyük Gazi, meclisimizin açıldığı böylesine önemli bir günü, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir. Bu, Atatürk’ün çocuklara verdiği kıymetin en önemli göstergesidir. Bizler de yarınlarımız olan çocuklarımıza güveniyor, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacaklarına yürekten inanıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102’nci yıl dönümünde, Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, ülkemizde demokratik düzenin gelişmesine katkı sunan tüm devlet adamlarımızı ve parlamenterlerimizi, şükranla yad ediyorum."