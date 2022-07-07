Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’ın KASİAD ziyaretinde üniversite-sanayi iş birliği konuları ele alındı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı ve Genel Sekreter Doç. Dr. Fatih Tiyek’in de hazır bulunduğu ve üniversitemiz ile şehrimizin çeşitli sorunlarının görüşüldüğü ziyarette Prof. Dr. Niyazi Can “Kahramanmaraş iş insanlarının gerek üniversitemizin gerekse şehrimizin her meselesini sıcak ilgi ile takip ettiklerini yakinen biliyoruz. Çözüm konusunda bizlere daima yardımcı oluyorsunuz. Bu husustaki hassasiyetlerinizden dolayı şahsınızda bütün iş insanlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Ziyaret anısına Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mikail Utlu’ya hediye takdiminde bulunan ve şeref defterini de imzalayan Rektör Can, “Karşılıklı iş yoğunluğu nedeniyle KASİAD Başkanımız Dr. Mikail Utlu’ya ve ekibine hayırlı olsun ziyaretini gerçekleştirmek bugün kısmet oldu. KASİAD’ın bir sivil toplum kuruluşu olarak Türkiye’de nadir STK’larda yapılan faaliyetlerden birine imza attığına şahit oluyoruz. KASİAD Kariyer Kampı faaliyetinin hem katılan gençlerimize hem de firma ve sektörlerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. KASİAD’ın tüm faaliyetlerinde üniversite olarak her türlü katkıyı sağlayabileceğimizi belirtiyorum. Ziyaretimiz esnasında bizlere gösterdikleri misafirperverlikten dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

KASİAD tarafından düzenlenen ve 6 üniversiteden 34 öğrenci ve mezunların katıldığı “Kariyer Kampı” programında katılımcılar ile de kısa bir sohbette bulunan Rektör Can, üniversitemizden bu etkinliğe 10 öğrencinin katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek “KASİAD Kariyer Kampı”nın örnek teşkil ettiğini ve benzer STK’larca ülkemizin her tarafında uygulanması gerektiğini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ayrıca Kariyer Kampı etkinliğine katılan öğrencilerle deneyimlerini paylaşarak onlara akademik ve mesleki yaşamlarında başarılar diledi.