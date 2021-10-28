Rektör Sami Özgül'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı.

KAHRAMANMARAŞ 28.10.2021, 16:59
Rektör Sami Özgül'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, mesajında şu ifadeleri kullandı: 

Cumhuriyetimizin ilanının 98’nci yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Türkiye Cumhuriyeti, dünyada eşi görülmemiş bir istiklal mücadelesinin ardından kurulmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından esaret altına alınmak istenen Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde verdiği Kurtuluş Savaşı ile esaret zincirlerini kırmış, bağımsızlığını kanı ve canı pahasına elde etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, böyle mukaddes bir mücadelenin üzerine inşa edilmiştir.

Binbir yoklukla ve türlü zorluklarla kurulan Türkiye, bu gün geleceğe daha emin adımlarla yürümektedir. Bugün, yüz yıllık cumhuriyet birikimi ile her geçen gün daha da güçlenen ülkemizin, aydınlık yarınlara ulaşacağına olan inancımız tamdır. Bu yolda bıkmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Millet olarak el ele verdiğimizde, kader birliği yaptığımızda neler başarabildiğimizi tarihte göstermiştik. Bu günde ortak ideallerde buluşarak, inanç birliği yaparak, bilimin ışığında ülkemizi müreffeh yarınlara hep birlikte taşıyacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını bir kez daha gönülden kutluyor, Türk Milletinin karakterine en uygun yönetim biçimi olarak Cumhuriyeti seçen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve kahraman ecdadımızı saygıyla yâd ediyorum.

#Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 28 Ekim 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 21
2. Sevilla 10 21
3. Real Betis 11 21
4. Real Sociedad 10 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Osasuna 11 19
7. Atletico Madrid 9 18
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Cádiz 11 8
18. Granada 9 7
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2