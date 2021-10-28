Rektör Sami Özgül'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyetimizin ilanının 98’nci yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Türkiye Cumhuriyeti, dünyada eşi görülmemiş bir istiklal mücadelesinin ardından kurulmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından esaret altına alınmak istenen Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde verdiği Kurtuluş Savaşı ile esaret zincirlerini kırmış, bağımsızlığını kanı ve canı pahasına elde etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, böyle mukaddes bir mücadelenin üzerine inşa edilmiştir.

Binbir yoklukla ve türlü zorluklarla kurulan Türkiye, bu gün geleceğe daha emin adımlarla yürümektedir. Bugün, yüz yıllık cumhuriyet birikimi ile her geçen gün daha da güçlenen ülkemizin, aydınlık yarınlara ulaşacağına olan inancımız tamdır. Bu yolda bıkmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Millet olarak el ele verdiğimizde, kader birliği yaptığımızda neler başarabildiğimizi tarihte göstermiştik. Bu günde ortak ideallerde buluşarak, inanç birliği yaparak, bilimin ışığında ülkemizi müreffeh yarınlara hep birlikte taşıyacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını bir kez daha gönülden kutluyor, Türk Milletinin karakterine en uygun yönetim biçimi olarak Cumhuriyeti seçen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve kahraman ecdadımızı saygıyla yâd ediyorum.