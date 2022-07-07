Rektör Sami Özgül'den kurban bayramı mesajı!
Rektör Sami Özgül, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için sağlık, mutluluk ve esenlik dolu bir Kurban Bayramı diliyorum.
Bayramlar; yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği, gönül köprülerinin kurulduğu müstesna günlerdir. Dolayısıyla, toplumsal yaşamımızın temel taşlarından biri olan bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu bayramda da sevgi, saygı ve kardeşlik hukukumuzun gelişmesini, hüzün ve sevinçlerin paylaşılmasını, insan olma erdeminin toplumun her bir ferdinde derinden hissedilmesini ümit ediyorum.
Bilindiği üzere gençlerimiz bir süre önce üniversite giriş sınavlarına katıldılar ve bayramdan sonra da hayatlarının en önemli tercihlerinden birini yapacaklar. Bu nedenle hem öğrencilerimiz, hem de velileri sınav sonuçlarını büyük bir ümit ve merakla beklemekteler. Tüm gençlerimize, hayallerini kurdukları üniversitelere girebilmeleri için başarılar diliyor, üniversitemizi tercih edecek öğrenci kardeşlerime de şimdiden “hoş geldiniz” diyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, kazaların yaşanmadığı, hüzünlerin sevince dönüştüğü bir bayram temenni ediyor, Kurban Bayramı’mızı yürekten kutluyorum.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31