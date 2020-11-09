Rektör Sami Özgül'ün 10 Kasım mesajı!

Rektör Özgül mesajında: ''Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 82’nci yıldönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.

Ülke ve millet olarak tarihimizin en zor günlerini yaşadığımız bir dönemde sorumluluk üstlenen, kendisini milletine adayan aziz Atatürk, büyük askeri dehası ile Kurtuluş Savaşımızı zaferle neticelendirmiş, milli egemenliğe dayalı olarak inşa ettiği ve “en büyük eserim” diyerek nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurmuştur.

Eserleri ile çağının ötesine geçmeyi başaran Atatürk, ilke, fikir ve hedefleri ile bugün de milletimizin yolunu aydınlatmaya devam etmektedir. Bu nedenledir ki devletimiz ve milletimiz her zamankinden daha güçlü bir şekilde geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Bizlere düşen en önemli görev ise muasırlaşmaya giden bu meşakkatli yolda, yarınlarımız olan gençlerimize Gazi Mustafa Kemal’in mücadeleci ruhunu aşılamak, O’nun her özelliğini anlatmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 82’nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, O’nun silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.'' dedi.