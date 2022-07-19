Resim Sergisi Sanatseverlere Kapılarını Açıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında, 20 Temmuz Çarşamba günü ‘Letişimesnözne’ temalı resim sergisi sanatseverle buluşacak. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü öğretim elemanı Ali Koç’un eserlerinin yer aldığı sergi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi Sergi Salonu’nda saat 15.00’te ziyarete açılacak. 1 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edecek sergiyi sanatseverler ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.