‘Resim ve Kadın’ adlı çalıştay düzenlendi!
Büyükşehir Belediyesi ve KSÜ iş birliğinde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ‘Resim ve Kadın’ adlı çalıştay düzenlendi
KAHRAMANMARAŞ 08.03.2022, 16:24 08.03.2022, 18:12
Resim sanatının önemli isimlerinden olan Müfide Kadri ve Aliye Berger’in merkezde tutulduğu etkinlikte, resmin büyülü dünyasını keşfetmek isteyen sanatseverleri yedi güzel adam edebiyat Müzesi’nde ağırlandı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, tüm kadınların kadınlar gününü kutladı.
Programın ardına Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan büyükşehir belediyesi kültür, turizm şube müdürü Selahattin Uğur ise, “etkinlikte tüm katılımcılarımız emeğiyle bir eser ortaya çıkarmış olacağız.” dedi.
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