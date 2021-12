Resim yarışması sergisi yapıldı!

Yarışma sonucunda dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen eserlerin yer aldığı sergi üniversite Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, GSF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkarcı, sanatçılar, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverlerin katılımıyla açıldı. KSÜ Kongre Merkezi Sanat Galerisinde sanatseverlerin beğenisine sunulan serginin açılış konuşmasını üniversite Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı. Yarışmaya katılan bütün eser sahiplerine teşekkür eden ve dereceye girenleri tebrik eden Rektör Can, 17. Üniversite Öğrencileri İçin Resim Yarışması’nın düzenlenmesinde emeği geçen başta GSF yönetimi ve çalışanları olmak üzere, jüri üyelerine ve eserleriyle katılım sağlayan sanatçılara teşekkür etti.

Yarışma birincisine 6 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin ve mansiyon ödülü alanlara bin lira para ödülü verildi.