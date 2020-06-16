Resmi gazete de yayımlandı! Kahramanmaraş Emniyet Müdürü değişti!
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunan atama kararıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti.
KAHRAMANMARAŞ 16.06.2020, 03:01 16.06.2020, 03:17
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Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana’ya; Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeoğlu, Kahramanmaraş’a; Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Kartaş da Niğde’ye atandı.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ise Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş getirildi.
Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise Gümüşhane Emniyet Müdürü oldu.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Terörle Mücadele Daire Başkanı olan ve darbe girişimi sırasında başından ağır yaralanan Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atandı.
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