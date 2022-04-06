Ressam Sait Işık Koordinatörlüğünde resim sergi düzenlendi!
Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla Ressam Sait Işık Koordinatörlüğünde resim sergi düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 06.04.2022, 15:59 06.04.2022, 17:53
Halk eğitim tarafından düzenlenen resim kursundan başarı gösteren öğrenciler, 6 aylık emeklerini yaptıkları resimlerle sergiledi.
burada açılış konuşması yapan Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, serginin hayırlara vesile olmasını diledi.
Sergi Koordinatörü ve Ressam Sait Işık, “Kursu tamamlayan öğrencilerimizin yaptıkları eserleri katılımcıların beğenilerine sunduk” dedi.
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