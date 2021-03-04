Restoran ve lokantalarda masalara servis!
Uzun bir aradan sonra restoran ve lokantaları kapılarını açtı.
KAHRAMANMARAŞ 04.03.2021, 16:01 04.03.2021, 17:34
Kafeler, restoranlar ve lokantalar açılacak mı sorusu kabine toplantısı ile birlikte yanıt buldu! bir süredir paket servis ve gel-al hizmeti ile müşterilerine ulaşan bu işletmelerin açılacağı tarih merak ediliyordu.
Konuya ilişkin son dakika açıklaması Başkan Erdoğan tarafından yapıldı. Erdoğan, 'kafe, restoran, kıraathaneler çok riskli iller dışında sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açılacaktır.' dedi.
Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar Tatlıcılar Odası Başkanı Erdal Kanbur bu süreçle birlikte esnafların daha rahat nefes alacağını kaydederek vatandaşların rehavete kapılmamaları noktasında uyardı.
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