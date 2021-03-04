Restoran ve lokantalarda masalara servis!

Kafeler, restoranlar ve lokantalar açılacak mı sorusu kabine toplantısı ile birlikte yanıt buldu! bir süredir paket servis ve gel-al hizmeti ile müşterilerine ulaşan bu işletmelerin açılacağı tarih merak ediliyordu.

Konuya ilişkin son dakika açıklaması Başkan Erdoğan tarafından yapıldı. Erdoğan, 'kafe, restoran, kıraathaneler çok riskli iller dışında sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açılacaktır.' dedi.

Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar Tatlıcılar Odası Başkanı Erdal Kanbur bu süreçle birlikte esnafların daha rahat nefes alacağını kaydederek vatandaşların rehavete kapılmamaları noktasında uyardı.