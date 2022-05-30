Rıdvan Hoca Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Sosyal Uyum Projesinin açılışını yaptı

Rıdvan Hoca Eğitim Kültür Ve Dayanışma Vakfı ve uluslararası göç örgütü işbirliğiyle Kahramanmaraş’ta uygulayacağı “Kardeşimi Geleceğe Taşıyorum” adlı sosyal uyum projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.



Vakıf Başkanı Bayram Nurdoğan tanıtım projesinde bir konuşma yaptı.



Göç idaresi başkanlığı uyum ve iletişim genel müdürü Gökçe Ok ta projenin detaylarını anlattı



Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör’de projenin öneminden bahsetti.