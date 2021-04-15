Risk haritası kırmızıya boyandı!

Vaka sayısı 60 bine dayanırken, 273 hasta daha virüse yenik düştü. sağlık bakanı koca’nın haftalık vaka verilerini paylaştığı harita korkuttu.

Türkiye’de düşük riskli şehir kalmazken vaka sayısında birinci şehir Kırklareli oldu.

Korkunç tablo vakaları gözler önüne serdi Bakan Koca mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı şekilde yayılıyor dedi.

Kahramanmaraş’ta da durum aynı her geçen gün vaka sayılarının arttığı kentte tablo korkunç bir hal almaya başladı.

Aşılamanın aksamaması için ise bazı hastanaler iftardan sonra aşı randevusu açtı bu uygulamaya oruçken aşı olmak istemeyenler için geçildiği vurgulandı.