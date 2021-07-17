Rize’de yaralar sarılmaya çalışılıyor!
Bakan Kurum, Sel Ve Heyelan Felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu
KAHRAMANMARAŞ 17.07.2021, 17:54 17.07.2021, 18:02
Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Ballıdere köyünde meydana gelen sel anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde vatandaşların selden son anda kurtulma anları kameralara yansıdı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de yaşanan sel ve heyelan felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum: Amacımız Rize’de Sel Felaketinin Yaralarının Bir An Önce Sarmaktır Dedi.
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