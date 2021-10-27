Roman Yazarı Olmak için eğitim alıyorlar!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Akademi’de güz dönemi eğitimleri devam ediyor. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi dersliklerinde gerçekleştirilen Yazı, Proje, Dergi, Düşünce, Roman Yazım, Sosyolojinin Temel Kavramları, Yeni Medya ve İletişim, Safahat Okumaları, Diksiyon, Öykü, Sinema ve Felsefe, Varoluşsal Düşünce, Bilim Tarihi, Yunus Emre Okumaları ve Türk Düşünce Tarihi Atölyelerinde 500 katılımcı eğitim alıyor.

Yıllardan Beri Yazılarımla Bekliyordum

Kahramanmaraş Akademi Roman Yazım Atölyesi’nde eğitim alan Mürüvvet Orçan yaptığı değerlendirmede, “Ben emekli hemşireyim. Atölyeleri görünce başvuruda bulundum. Yıllardan beri beklediğim bir şeydi. Çünkü sürekli bir şeyler yazıyordum. Emin olamayıp onları yırtıp atıyordum. Açıkçası kalıcı bir eser bırakmak istedim. Bu noktada eğitimin bana çok şey katacağını düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Hedefim Roman Yazarı Olmak

Roman Yazım Atölyesi katılımcılarından Ahmet Yılmaz ise, “Özellikle evlere kapandığımız pandemi sürecinde kendimi geliştirmek, yazınsal boyuta, edebi düşünceye ağırlık verebilmek için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kurslarına katıldım. Burası hakikaten, edebiyata karşı tutkusu ve ilgisi olanların gerekli teknik altyapıya kavuşabilmesi için güzel imkânlar sunuyor. En büyük hedefim roman yazmak, inşallah ona da kavuşacağız ilerleyen zamanlarda” diye konuştu.