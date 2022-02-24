Rotahane ekibi başkonuş yaylasına hayran kaldı

Bu anlamda Kahramanmaraşlıların yoğun ilgi gösterdiği heyetin, son durağı; tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra Osmanlı kültüründen gelen gastronominin de merkezi Başkonuş Yaylası oldu.

Burada Kahramanmaraş’ın özelliklede Gastronomi Turizm’inin canlanması adına büyük emek sarf eden Süreyya Erdoğanyılmaz, Rotahane ekibine şehrimize ait yöresel lezzetlerini sergiledi.

Yemek sonrası canlı müziğin yapıldığı etkinlikte; Ünlü Sanatçı Bora Gencer, sahneye çıkarak Kahramanmaraş ve Başkonuş yaylası sevgisini şarkılara döktü.

Ünlü Sanatçı Bora Gencer, yoğun ilgilerinden dolayı KMTSO yönetimine teşekkür etti.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ceyhan Balduk Kurtul, Kahramanmaraş’ın tanınırlığının artması adına faaliyetlerin devam ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, “çok keyifli 2 gündü, bu değerli vakitlerini bizlere ayırdıkları için rotahane ekibine çok teşekkür ederim” dedi.

Programlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rotahane Kurucu Ortağı Bilge Kuru’da 2 günlük süreci değerlendirdi.