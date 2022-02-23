Rotahane ekibi MADO Çiftliğini ziyaret etti!
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının davetleriyle, Türkiye'nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefleyen Rotahane Projesi kapsamında şehrimize gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi, Rotahane kurucusu Pervin Ersoy ve beraberindeki sanatçı heyeti, MADO Çiftliğini ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 23.02.2022, 16:29 23.02.2022, 19:13
Burada MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kambur misafirlerine MADO Çiftliğini gezdirerek çiftlik hakkında bilgiler paylaştı.
Misafirler çiftlikte bulunan hayvanları besleyip sevdi.
MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kambur misafirlerine, Kahramanmaraş’a özgü lezzetlerden olan sucuk, tatlı ve dondurma ikramında bulundu.
MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kambur: “Kahramanmaraş gizli bir hazine bizlerde bu hazineyi dünyaya tanıtmak istiyoruz.” Dedi.
Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu şehrin turizmdeki marka değerini arttırmak için böyle ziyaretlerin devam etmesi gerektiğini söyledi.
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