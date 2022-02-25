 Rotahane ekibi Yaşar Pastanesine hayran kaldı!

Burada MADO Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Ve Erdal Kanbur kardeşler misafirleri en güzel şekilde ağırladı.

Daha sonra izleyenlerin hayran kaldığı bir dondurma şovu gerçekleştiren Atilla Ve Erdal Kanbur kardeşler ziyaretçilere dondurma ikramında bulunarak onların renkli dakikalar geçirmesine vesile oldu.