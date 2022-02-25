Rotahane ekibi Yaşar Pastanesine hayran kaldı!
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının davetleriyle, Türkiye'nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefleyen Rotahane Projesi kapsamında şehrimize gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi, Rotahane kurucusu Pervin Ersoy ve beraberindeki sanatçı heyeti, Kahramanmaraş’ı dünyanın dört bir tarafında temsil eden yaşar pastanesi- MADO’yu da ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 25.02.2022, 15:18 25.02.2022, 15:35
Burada MADO Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Ve Erdal Kanbur kardeşler misafirleri en güzel şekilde ağırladı.
Daha sonra izleyenlerin hayran kaldığı bir dondurma şovu gerçekleştiren Atilla Ve Erdal Kanbur kardeşler ziyaretçilere dondurma ikramında bulunarak onların renkli dakikalar geçirmesine vesile oldu.
Namaz Vakti 25 Şubat 2022
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