Rotahane ekibinden Haşiroğlu Tarhana tesislerine ziyaret!

Bu anlamda Rotahane ekibi, Haşiroğlu Tarhana tesislerine gelerek Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretli yöresel lezzeti tarhananın, sofralara kadar geliş serüveni hakkında Haşiroğlu Tarhana Yönetim Kurulu Üyesi Samet Çiftaslan’dan bilgiler aldı.

Özellikle tarhanayı eşsiz sunulmayan ve çeşitliliğini arttıran Haşiroğlu Tarhana, burada rotahane ekibine tarhananın, çorbasından cipsi haline gelinceye kadarki hallerini tattırdı.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Haşiroğlu Tarhana Yönetim Kurulu Üyesi Samet Çiftaslan, şehrimizin tanıtılması için düzenlenen etkinlikte bizde Kahramanmaraş Tarhanamızı en güzel şekliyle anlattık” dedi.