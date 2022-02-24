Rotahane ekibinden Haşiroğlu Tarhana tesislerine ziyaret!
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kentin tanıtımı için Kahramanmaraş’a davet edilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Rotahane Kurucu Ortağı Bilge Kuru ile Rotahane ekibinden Eylül Öztürk Özkan, Barış Kenan Özkan ve Bora Gencer, şehirdeki ziyaretlerini sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 24.02.2022, 13:32 24.02.2022, 14:14
Bu anlamda Rotahane ekibi, Haşiroğlu Tarhana tesislerine gelerek Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretli yöresel lezzeti tarhananın, sofralara kadar geliş serüveni hakkında Haşiroğlu Tarhana Yönetim Kurulu Üyesi Samet Çiftaslan’dan bilgiler aldı.
Özellikle tarhanayı eşsiz sunulmayan ve çeşitliliğini arttıran Haşiroğlu Tarhana, burada rotahane ekibine tarhananın, çorbasından cipsi haline gelinceye kadarki hallerini tattırdı.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Haşiroğlu Tarhana Yönetim Kurulu Üyesi Samet Çiftaslan, şehrimizin tanıtılması için düzenlenen etkinlikte bizde Kahramanmaraş Tarhanamızı en güzel şekliyle anlattık” dedi.
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