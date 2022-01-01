Ruhun gıdası platesin faydaları!
Son dönemlerin en popüler egzersizleri arasında yer alıyor!
KAHRAMANMARAŞ 01.01.2022, 12:11 01.01.2022, 15:40
Son dönemlerin en popüler egzersizleri arasında yer alan pilates, vücuda sağladığı pek çok fayda ile bir adım öne çıkıyor.
Özellikle vücut direncini artırarak kasların şekil almasına olanak veren pilates, ayrıca bölgesel açıdan yağ yıkımı konusunda önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.
Günümüzde artık profesyonel açıdan eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen pilates, farklı yaşlardaki her yetişkin için değerlendirme imkânı sağlıyor.
Özellikle son zamanlarda hamilelik dönemi adına önemli katkılar sağladığını söylemek gerekir.
Namaz Vakti 01 Ocak 2022
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|24
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|22
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|22
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|18
|21
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|18
|21
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|18
|19
|17. Bursaspor
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|19
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|18
|16
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|18
|8
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|O
|P
|1. Man City
|20
|50
|2. Chelsea
|20
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|41
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|19
|35
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|19
|31
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|31
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|30
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|18
|25
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|18
|25
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|22
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|21
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|18
|20
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|17
|19
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|18
|16
|17. Watford
|17
|13
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|16
|11
|19. Newcastle
|19
|11
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|19
|10
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|O
|P
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|19
|46
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|18
|38
|3. Real Betis
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|33
|4. Rayo Vallecano
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|30
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|29
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|29
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|20
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|15
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|15
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