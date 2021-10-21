Rus ve Türk Edebiyatındaki ortak yönler konuşuldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nde alanında uzman isimler kültür sanat dostlarıyla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kongre Merkezi’nde “Rus ve Türk Edebiyatındaki Ortak Yönler ve Etkileşimler” konulu panel düzenlendi. İki oturum olarak gerçekleştirilen panele alanında uzman birçok isim de konuk oldu. Prof. Dr. Kemal Timur tarafından modere edilen ilk oturum Ramziya Vildanova, Dr. Fadime Tikbaş Apak ve Dr. Ayşe Çamkara Erginer olmak üzere üç uzman isimle gerçekleştirildi. İkinci oturumda ise moderatörlük KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Doğan tarafından üstlenilirken; Ramziya Vildanova, Doç. Dr. Yücel Yiğit ve Prof. Dr. Mehmet Narlı gibi önemli isimler konuşma gerçekleştirdi. İki ülkenin de tarihi kırılma noktalarının değerlendirildiği oturumlarda, edebiyatlarındaki dil ve üslup benzerliğine dair somut örnekler verildi.