Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi!

Dr. Marziye Memmedli, konuşmasında şunları kaydetti: “II Dünya Savaşı'ndan sonra bir Barış dünyası olacak diye düşünmüştü herkes yalnız soğuk Savaş bittikten sonra da hem yerel açıdan sorunlar devam etmektedir aynı zamanda 21. yüzyıla adım attıktan sonra biz birkaç savaşı görmekteyiz özellikle 2008 Gürcistan savaşı ve maalesef 2022 yılındaki Rusya - Ukrayna savaşı gördük. Bu savaşın olacağı belli miydi evet artık 2021 yılının sonlarına doğru böyle bir savaşın çıkacağını düşünüyorduk tabii ki de gönüllerde bunun olmasını istemiyorduk ama mantıken bu savaşa doğru gidildiğini belliydi.” dedi.