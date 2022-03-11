Rusya-Ukrayna savaşının ekonomiye etkilerine dikkat çekti!
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal birçok sivilin ve askerin can verdiği Rusya Ukrayna savaşını ve etkilerini Aksu Haber’e değerlendirdi.
KAHRAMANMARAŞ 11.03.2022, 12:12 11.03.2022, 13:59
Milletvekili Sezal Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müslüman coğrafyadaki zulme karşı söylediği sözleri hatırlattı.
Milletvekili Sezal konuşmasının devamında savaşın ekonomik etkilerine de dikkat çekti.
Milletvekili Sezal son olarak kararlı duruşumuzu devam ettireceğiz ifadelerine yer verdi.
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