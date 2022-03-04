Rusya ve Ukrayna çatışmasının Kahramanmaraş’ta ki yansımalarına değindi
KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu Bloomberg’in canlı yayın konuğu oldu.
KAHRAMANMARAŞ 04.03.2022, 17:12 04.03.2022, 19:08
Başkan Balcıoğlu burada Rusya ve Ukrayna çatışmasının Kahramanmaraş’ta ki yansımalarına vurgu yaptı.
Balcıoğlu %20 ihracatın aksaması ciddi bir performans kaybına neden olacağını söyledi.
Başkan Balcıoğlu konuşmasının devamında ithal ettiğimiz ürünler elimizde kaldı ifadelerine yer verdi.
Başkan Balcıoğlu son olarak KGF’nin genişletilmesini istediklerini söyledi.
Namaz Vakti 04 Mart 2022
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