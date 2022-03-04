Rusya ve Ukrayna çatışmasının Kahramanmaraş’ta ki yansımalarına değindi

Başkan Balcıoğlu burada Rusya ve Ukrayna çatışmasının Kahramanmaraş’ta ki yansımalarına vurgu yaptı.

Balcıoğlu %20 ihracatın aksaması ciddi bir performans kaybına neden olacağını söyledi.

Başkan Balcıoğlu konuşmasının devamında ithal ettiğimiz ürünler elimizde kaldı ifadelerine yer verdi.

Başkan Balcıoğlu son olarak KGF’nin genişletilmesini istediklerini söyledi.