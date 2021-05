Sabrımızın meyvesini alıyoruz

Ramazan Bayramı’nın bu yılda pandemi gölgesinde geçtiğini ifade eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, tam kapanma sürecinde açık olan esnafı ziyaret etti. Cuma namazı sonrasında gerçekleştirdiği ziyaretinde tablonun olumlu sürecine değinen Başkan Okay, esnafın tedbiri elden bırakmaması gerektiğine de vurgu yaptı. Başkan Okay, esnaf ziyaretinde yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Öncelikle pandemi sürecinin gölgesinde geçen Ramazan Bayramı’nın mübarek olmasını diliyorum. Değerli esnafımızın sabrı, vatandaşlarımızın gayreti ve çabasıyla inşallah bu süreci de atlatacağız. Çok zor günlerden geçiyoruz. Ancak hiçbir zorluk bizim birlik ve beraberliğimizden daha güçlü değildir. Sabırla bu süreci atlatacağız. Bu süreçte kurallara uymak çok önemlidir. Özellikle maske, mesafe ve hijyen kuralları artık olmazsa olmazımız oldu. Ben bu vesileyle bir kez daha sizlerin, ailelerinizin ve tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Rabbim inşallah eski coşkusuyla kutlayacağımız Ramazan Bayram’larına bizleri kavuştursun.”