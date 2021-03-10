Saçaklızade’deki 100 konut son aşamaya geldi…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yusuflar Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Kurtlar Mahallesi’nde yapımı başlayan yeni konutların inşaatını inceledi. Beraberinde AK Parti Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Cihat Sezal, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ve teşkilat üyeleri ile şantiye alanını ziyaret eden Başkan Güngör, yetkililerden bilgi aldı. Proje kapsamında Saçaklızade Mahallesi’ndeki konutlarda son aşamaya gelindiğini de belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kısa süre içerisinde konutların hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

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Başkan Güngör, “İl Başkanımız, milletvekillerimiz ve teşkilat üyelerimizle Kurtlar Mahallemizde TOKİ tarafından başlatılan konut inşaatlarını inceledik. Hamdolsun Yusuflar Mahallesi kentsel dönüşüm projemiz kapsamında hemşehrilerimizin konforunu, yaşam standardını yükseltecek yapılar inşa ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Saçaklızade’de başlattığımız konut inşaatında son aşamaya geldik. 100 konutu inşallah kısa süre içerisinde hak sahiplerimize teslim edeceğiz. TOKİ’de gerek Kurtlar gerekse Saçaklızade Mahallelerimizde toplamda 551 konutun çalışmalarına başladı. İnşa edilen yeni konutların ardından Yusuflar Mahallemizde hayata geçireceğimiz proje şehrimizin tarihi dokusuna uygun bir çalışma olacak. Sürdürülen bu çalışmaların şehrimize hayırlı olmasını diliyor, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.