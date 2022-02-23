Sadaka kutusunu iade etti!

Dulkadiroğlu İlçesi Namık Kemal Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde faaliyet gösteren şekerlemecideki sadaka kutusunu alan kişi, durumunun basına yansımasıyla pişman olduğunu belirterek, sadaka kutusunu içindeki paralarla işyeri sahibine teslim etti.

Sadaka kutusunun teslim edilmesiyle emniyetteki şikayetini geri çeken işletme sahibi, bu gibi durumların yeniden yaşanmaması temennisinde bulundu.