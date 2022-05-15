"Sadaka taşı"na bırakılan harçlıklar simit ve meyve suyu oluyor

Selçuklu ve Osmanlı döneminde yoğun şekilde kullanılan sadaka taşı uygulaması ile dar gelirli öğrencilerin yiyecek ve içecek ihtiyaçları gideriliyor.

Okul yönetimi Taş içerisine bırakılan paralar ile askıda meyve suyu ve simit uygulaması yaparak ihtiyaç sahibi öğrencilerin karınlarını doyuruyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Şehit Öğretmenler İlkokulu Müdürü Erol Yorulmaz unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği tekrar hatırlatıyor olmak gerçekten mutluluk verici" dedi.