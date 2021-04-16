Sadece çorba olarak değil, cips olarak da ilgi görüyor!

Kahramanmaraş’ta Yaz Aylarında Üretilen Tarhana, Sadece Çorba Olarak Değil Artık Cips Olarak Da Tüketilmeye Başlandı.

1985'te Haşiroğlu Markası İle Başlayan Tarhananın Yolculuğu, 2020 Yılında Da Üçgen Formuna Girerek Cipstar Markasıyla, 2021 Yılında İse Farklı Aromalarla Çeşnilendirilerek Rivos Markasıyla Tüm Dünyaya Ulaşmayı Hedefliyor.

Sadesi Acılısı Ve Bifteklisi Olmak Üzere 3 Çeşniyle Sunulan Maraş Tarhanası Cipsi Çocuklarında Tercih Ettiği Lezzetler Arasındaki Yerini Aldı.

Haşiroğlu Tarhana Yönetim Kurulu Üyesi Samet Çiftaslan Maraş Tarhanasının Cipse Dönüştürülme Serüvenini Aksu Haber’e Paylaştı.