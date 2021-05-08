Sadece yaş sebze ve meyve ile fide satılabildi!

8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılması satıcıları ve vatandaşları sevindirdi.

Vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar yerlerine alınırken bir yandan da yaklaşan ramazan bayramı için hazırlık yapmaya başladı.