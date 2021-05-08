Sadece yaş sebze ve meyve ile fide satılabildi!
Tam kapanma sürecinde İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, Cumartesi gününe mahsus, pazar yerlerinin tekrar açılması üzerine vatandaşlar Bahçelievler ve Yirmiikigün Mahallelerinde kurulan Semt Pazarlarına akın etti.
KAHRAMANMARAŞ 08.05.2021, 15:19 08.05.2021, 15:46
8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılması satıcıları ve vatandaşları sevindirdi.
Vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar yerlerine alınırken bir yandan da yaklaşan ramazan bayramı için hazırlık yapmaya başladı.
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