Şafak Vakti Tarihi Kale’de seyirciyle buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Açık Hava Etkinlikleri” ilçelerin ardından kent merkezinde yeniden sanatseverlerle buluştu. Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimini konu edinen “Şafak Vakti” adlı film ücretsiz gösterime sunuldu. Yönetmenliğini Ahmet Volkan Kocatürk'ün üstlendiği ve başrollerinde Erkan Petekkaya, Tugay Mercan, Baran Bölükbaşı ile Nazan Diper gibi usta oyuncuların yer aldığı filme vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdi.

Bugün Saat 20.00’da

Etkinlik takvimine göre Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde 11 Eylül Cumartesi günü başlayan film gösterimleri bugün de sanatseverlerle buluşacak. 13 Eylül Pazartesi günü (bugün) saat 20:00’da başlayacak etkinlikler ücretsiz. Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada tüm vatandaşların programa davet edildiği belirtildi.