'Şafak vakti' ücretsiz gösterime başladı!
Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimini konu edinen film Şafak Vakti’ni ücretsiz gösterime sundu.
KAHRAMANMARAŞ 09.08.2021, 17:42 09.08.2021, 19:19
Filmi izlemeye gelen vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkürlerini ilettiler.
Film gösterisi 12 Ağustos Perşembe gününe kadar devem edecek. Tüm vatandaşların davet edildiği film gösterimine biletsiz şekilde katılım sağlanabiliyor.
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Namaz Vakti 09 Ağustos 2021
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