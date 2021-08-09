'Şafak vakti' ücretsiz gösterime başladı!

Filmi izlemeye gelen vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkürlerini ilettiler.



Film gösterisi 12 Ağustos Perşembe gününe kadar devem edecek. Tüm vatandaşların davet edildiği film gösterimine biletsiz şekilde katılım sağlanabiliyor.