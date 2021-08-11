Şafak Vakti’ne büyük ilgi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimini konu edinen “Şafak Vakti” adlı filmi ücretsiz gösterime sundu. Yönetmenliğini Ahmet Volkan Kocatürk'ün üstlendiği ve başrollerinde Erkan Petekkaya, Tugay Mercan, Baran Bölükbaşı ile Nazan Diper gibi usta oyuncuların yer aldığı filme vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdi. Arsan Center Sinema Salonları’nda seyirciyle buluşan yapım, gerçek hatıralara dayanan hikayesiyle milli direnişe ve demokrasi mücadelesine dair anıları canlandırdı. Gençlerin yoğun katılım gösterdiği, ayakta alkışlandı.

GENÇLER AYNI RUHU YAŞADIK DEDİ

Filme katılan vatandaşlardan Emincan Öztoprak, “Büyükşehir Belediyesine böyle bir organizasyon düzenlediği için teşekkür ediyorum. O gece tecrübe ettiğimiz milli direnişe dair hatıralarımızı canlandırdı” dedi. Bir diğer seyirci Ömer Asaf Güneçıkan ise duygularını: “15 Temmuz’da verdiğimiz mücadelenin ruhunu yeniden yaşadık. Hala aynı ruhu taşıyoruz” şeklinde ifade ederken, Esra Çıngıllı, “Bu film beni derinden etkiledi. Dualar ve salalarla o geceyi tekrar andık. Allahın izniyle bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze zincir vurulamayacaktır. Böyle güzel bir etkinliği düzenlediği için Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ GÖSTERİM DEVAM EDİYOR

İlk gösterimi Arsan Center Sinema Salonlarında 9 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilen sinema filmi seyirciyle buluşmaya devam ediyor. 12 Ağustos Perşembe günü 20.30 seansına kadar izlenebilecek yapıma, biletsiz katılım sağlanabiliyor. Salon 1 - 2- 3 ve 4’te izlenebilen filme tüm vatandaşlar davet ediliyor.