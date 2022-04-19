Saffet Emre Tonguç, `Ayrıcalıklı Rotalar’ programı çekimi için Kahramanmaraş’a geldi!
Tarihçi-Seyahat Yazarı, Profesyonel rehber ve program sunucusu Saffet Emre Tonguç, `Ayrıcalıklı Rotalar’ programı çekimi için Kahramanmaraş’a geldi.
Alpedo Kervan Lezzet Gurunu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ve 40 kişilik ekibinin yoğun gayretleri sonucu Kahramanmaraş’a gelen ayrıcalıklı rotalar ekibi Başkonuş Yaylası’nda ağırlandı.
Burada Başkonuş Yaylası Hakkında Bilgi Veren Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, gelen misafirlere yaylayı tanıtarak gezdirdi.
Programın devamında Kahramanmaraş gastronomisine önemli katkılar sağlayan Süreyya Erdoğanyılmaz’ın ellerinden çıkan o eşsiz Maraş yemekleri iftar menüsünde misafirleri adeta büyüledi.
İftar programına Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Zabun, Alpedo Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğanyılmaz, Haşiroğlu Tarhana Yönetim Kurulu Üyesi Samet Çiftaslan, Alfi Çörek İşletmecisi Fehmi Büyükdereli Ve Otel Germanicia Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Büyükdereli katıldı.
İftar sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Tarihçi-Seyahat Yazarı, Profesyonel rehber ve program sunucusu Saffet Emre Tonguç, Başkonuş Yaylası’na ve Süreyya Erdoğanyılmaz’ın yemeklerine hayran kaldığını söyledi.
Eğitim Gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz’da, şehrimizin tanıtılmasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz dedi.
Başkonuş Yaylası İşletmecisi Aslı Erdoğanyılmaz’da, bizim önceliğimiz her zaman kahramanmaraş’ın tanıtılmasıdır” şeklinde konuştu.
Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise, kahramanmaraş’ın güzelliklerini bu tür organizasyonlarla tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.
Andırın belediye başkanı Ahmet Doğan’da, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Kayserispor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|33
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|31
|63
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|30
|54
|5. Eyüpspor
|31
|51
|6. Erzurumspor
|30
|50
|7. Manisa Futbol Kulübü
|31
|43
|8. Samsunspor
|30
|43
|9. Adanaspor
|31
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|38
|12. Gençlerbirliği
|30
|38
|13. Altınordu
|31
|38
|14. Menemen Belediyespor
|30
|36
|15. Denizlispor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|30
|31
|19. Balıkesirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. M. United
|32
|54
|6. Arsenal
|31
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|30
|40
|10. Brighton
|32
|40
|11. Brentford
|33
|39
|12. Southampton
|32
|39
|13. Crystal Palace
|31
|37
|14. Newcastle
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|31
|25
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|75
|2. Barcelona
|31
|60
|3. Sevilla
|32
|60
|4. Atletico Madrid
|32
|60
|5. Real Betis
|32
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|32
|49
|8. Athletic Bilbao
|32
|45
|9. Osasuna
|32
|44
|10. Valencia
|32
|42
|11. Celta Vigo
|32
|39
|12. Espanyol
|32
|39
|13. Elche
|32
|35
|14. Rayo Vallecano
|31
|34
|15. Getafe
|32
|32
|16. Cadiz
|32
|31
|17. Granada
|32
|29
|18. Mallorca
|32
|29
|19. Levante
|32
|25
|20. Deportivo Alaves
|32
|25