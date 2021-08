“Sağım Solum Sobe! Matematik ve Fen Nerede?“ Projesi tamamlandı

Projede görev alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesinden uzman, eğitmen ve rehberin yanı sıra projede yer alan öğrenci ve velilerin geniş katılım ile gerçekleşen programın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

Projenin üniversitemizin toplumsal sorumluluğunu yerine getirmesine ilişkin atılan adımlardan biri olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, bu tür projeleri sürekli desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Bilimin ve bilimsel düşüncenin gelişmesi adına projenin ilkokul öğrencilerine motivasyon kaynağı olmasını ümit ettiklerini ve bu amaçla gerçekleştirildiğini hatırlatan Prof. Dr. Niyazi Can, projede yer alan öğrencilerin; matematik ve fen bilimleri ile doğayı ilişkilendirmesini, bilimsel olguları fark etmesini ve doğa bilimlerine yönelik farkındalıklarının oluşmasını, yaparak ve yaşayarak öğrenmesini, matematik ve fen bilimlerine yönelik olumlu tutumlar kazanmasını sağlamanın da projenin diğer amaçları arasında olduğunu belirtti. Rektör Can konuşmasının sonunda proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ergen’in şahsında projede emeği geçenler ile projeye katılan öğrenci ve velilere teşekkür ve tebriklerini aktardı.

Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ergen de konuşmasında proje sürecinde izlenilen yolu anlatarak günlük yaşamda ve doğada matematik ve feni uygulayarak öğrenmenin önemine değindi.

Programda projeye katılan öğrenciler tarafından hazırlanan “Sağım Solum Sobe; Matematik ve Fen Bende” isimli tiyatro ve şiir gösterisi sergilendi. Doç. Dr. Murat Abdioğlu’nun MAGLEV (Manyetik raylı tren) trenleri hakkındaki konuşması ve sunumu ile devam eden program eğitmenlere, rehberlere ve öğrencilere katılım belgelerinin verilmesi ile sona erdi.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen “Sağım Solum Sobe! Matematik ve Fen Nerede?” adlı proje ile yaparak ve yaşayarak öğrenen çocuklarımızın öğrendiklerinin daha anlamlı ve daha kalıcı olması bekleniyor