Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş dahil 7 ilin sağlık müdürüyle salgının son durumunu görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının son durumunu, yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçları ve ek tedbirleri görüştü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan 7 ilin sağlık müdürleriyle yaptığı video konferans görüşmesine ilişkin görsellerin yer aldığı paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, "İzmir, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli, Sivas il sağlık müdürleriyle yaptığımız video konferans görüşmelerinde, salgının son durumunu, yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçları, ek tedbirleri ele aldık. Hasta yükümüzü ve filyasyon çalışmalarımızı gözden geçirdik" ifadelerini kullandı.
İZMİR, BURSA, KOCAELİ, GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ, DENİZLİ, SİVAS il sağlık müdürleriyle yaptığımız video konferans görüşmelerinde, salgının son durumunu, yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçları, ek tedbirleri ele aldık. Hasta yükümüzü ve filyasyon çalışmalarımızı gözden geçirdik. pic.twitter.com/O4tQvxrmBs— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 20, 2020
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