Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş dahil 7 ilin sağlık müdürüyle salgının son durumunu görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının son durumunu, yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçları ve ek tedbirleri görüştü.

KAHRAMANMARAŞ 20.11.2020, 21:33 20.11.2020, 21:58
Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş dahil 7 ilin sağlık müdürüyle salgının son durumunu görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan 7 ilin sağlık müdürleriyle yaptığı video konferans görüşmesine ilişkin görsellerin yer aldığı paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "İzmir, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli, Sivas il sağlık müdürleriyle yaptığımız video konferans görüşmelerinde, salgının son durumunu, yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçları, ek tedbirleri ele aldık. Hasta yükümüzü ve filyasyon çalışmalarımızı gözden geçirdik" ifadelerini kullandı.

#Sağlık Bakanı Koca #Kahramanmaraş #koronavirüs
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