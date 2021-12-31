Sağlık çalışanları için moral gecesi düzenlendi!
Dünya genelinin etkileyen koronavirüs salgınıyla en ön safta mücadele eden Özel Megapark ve Markasi hastanesinde görev yapan sağlık personelleri, düzenlenen moral ve motivasyon gecesinde bir araya gelerek şarkılar eşliğinde eğlendi.
KAHRAMANMARAŞ 31.12.2021, 15:31 31.12.2021, 17:59
Bir restaurant ta düzenlenen geceye Özel Megapark Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Aksüt, Markasi Hastane Müdürü Uğur Mercimek, Megapark Hastane Müdürü Ahmet Maraşlıgil ve Sağlık çalışanları katıldı.
Namaz Vakti 31 Aralık 2021
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|24
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|21
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|P
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|17
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|11
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|Takımlar
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|19
|46
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|18
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