Sağlık çalışanları şiddete karşı bir araya geldi

Geçtiğimiz gün Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde diş klinik yardımcısı Makbule Zeyrek ve güvenlik görevlisi Nimet Polat, bir hasta tarafından saldırıya uğradı.

Saldırı sonrası basın açıklaması düzenleyen Hekim Birliği Sendikası Kahramanmaraş Şubesi, sağlıkta şiddeti kınadı.

Çok Sayıda Hekimin Katılım Sağladı programda açıklama yapan Hekimsen Sosyal medya koordinatörü Diş hekimi Gülşah Çapçı, Gün geçtikçe artan sağlıkta şiddet olaylarını önlemek için ciddi önlemler alınması gerektiğini ve Diş hastanelerinde kolluk kuvvetine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

27 Mayıs 2022 Cuma günü Kahramanmaraş Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesinde elim bir şiddet olayı yaşanmıştır. Poliklinik Tıbbi sekreteri olarak çalışan bir bayan arkadaşımız ağır fiziksel darbına maruz kalmış, olayı görüp müdahale eden hekim arkadaşlarımız ve güvenlik görevlileri de şiddete uğramış ve yaralanmışlardır. Gün geçtikçe artan sağlıkta şiddet olaylarını önlemek için ciddi önlemler alınması gerektiği aşikârdır. Buna karşın 24 saat sistemi ile çalışan diş hastanelerinde yıllardır istemde bulunulması rağmen polis bulunmamaktadır. Buradan tüm yöneticilerimize ve kanun koyuculara seslenmek istiyoruz. Diş hastaneleri her türlü insanın gece gündüz geldiği, şiddet olayı yaşanma potansiyeli olan, tüm çalışanlarının risk altında bulunduğu, kolluk kuvveti ile korunması gereken yerlerdir buna rağmen Buralardaki güvenlik önlemleri sadece güvenlik görevlileri ile sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu şartlar altında sürekli risk altında çalışan tüm hekimlerimiz ve sağlık personelimiz adına hekimsen sendikası olarak şunu duyurmak istiyoruz. Diş hastanelerinde acilen kolluk kuvvetine ihtiyaç bulunmaktadır