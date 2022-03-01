Sağlık hizmetleri personellerinden alkışlanacak hareket!

Sağlık memuru Ali Demir ve Ambulans Şoförü Yılmaz Yanık, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan kırsal Çiğli Mahallesi’ndeki Cennet teyzenin yardımına koştu.

Kimsesi olmayan Cennet teyzenin sağlık çalışanları kimsesi oldu.

Sağlık memuru Ali Demir, daha önce olduğu gibi yine kimsesi olmayan yaşlı hastayı hastaneye götürmek için evin merdivenlerinden kucağında indirerek gönülleri yine ısıttı.

Sağlık çalışanları hastane de kontrolleri yapılan Cennet teyzeyi yine aynı şekilde kucağına alarak evine bıraktı.