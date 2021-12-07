Sağlık-Sen İl Başkanlığından Basın Açıklaması
Memur-Sen’e Bağlı Sağlık-Sen Kahramanmaraş İl Başkanlığı Basın Açıklaması Düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 07.12.2021, 14:54 07.12.2021, 15:33
İlk Olarak Necip Fazıl Şehir Hastanesinde Düzenlenen Basın Açıklamasında Doktorlara Verilen Zamların Çok Doğru Bir Karar Olduğuna Değinildi.
Ardından Aynı Kararın Sağlık Sektöründe Çalışan Diğer Emekçiler İçinde Verilmesi Gerektiğine Dikkat Çekildi.
KSÜ Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Önünde De Yapılan Basın Açıklamasında Sağlık-Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci Doktorların Dışındaki Diğer Sağlık Çalışanlarının da Bu Haktan Mahrum Bırakılmaması Gerektiğini Vurguladı.
İki Hastane Önünde Yapılan Basın Açıklamalarında Pankartlar Açıldı Ve Çok Sayıda Sağlık Çalışanı Tarafından Yoğun İlgi Gösterildi.
Namaz Vakti 07 Aralık 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Valencia
|16
|22
|9. Athletic Bilbao
|16
|21
|10. Osasuna
|16
|21
|11. Espanyol
|16
|20
|12. Mallorca
|16
|19
|13. Villarreal
|15
|16
|14. Celta de Vigo
|16
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|16
|15
|17. Deportivo Alaves
|15
|14
|18. Cádiz
|16
|12
|19. Getafe
|16
|11
|20. Levante
|16
|8