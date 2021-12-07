Sağlık-Sen İl Başkanlığından Basın Açıklaması

İlk Olarak Necip Fazıl Şehir Hastanesinde Düzenlenen Basın Açıklamasında Doktorlara Verilen Zamların Çok Doğru Bir Karar Olduğuna Değinildi.

Ardından Aynı Kararın Sağlık Sektöründe Çalışan Diğer Emekçiler İçinde Verilmesi Gerektiğine Dikkat Çekildi.

KSÜ Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Önünde De Yapılan Basın Açıklamasında Sağlık-Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci Doktorların Dışındaki Diğer Sağlık Çalışanlarının da Bu Haktan Mahrum Bırakılmaması Gerektiğini Vurguladı.

İki Hastane Önünde Yapılan Basın Açıklamalarında Pankartlar Açıldı Ve Çok Sayıda Sağlık Çalışanı Tarafından Yoğun İlgi Gösterildi.